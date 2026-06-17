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Μετά από ένα υποτονικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο κινδύνεψε δύο φορές να βρεθεί πίσω στο σκορ, η Γαλλία αφυπνίστηκε στο δεύτερο 45λεπτο και με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε δις και έγραψε ιστορία, κατάφερε να επιβληθεί της Σενεγάλης 3-1, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026.

Αποδίδοντας καλά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης ξεκινώντας νικηφόρα την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Φάντασμα του εαυτού τους οι “τρικολόρ” στο πρώτο ημίχρονο, κινδύνεψαν σημαντικά από την άριστη τακτικά Σενεγάλη, ωστόσο στην πορεία του αγώνα μίλησε η κλάση του Κιλιάν Εμαπέ, ο οποίος σκόραρε δις και έγραψε ιστορία.

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Σε υπερβολικά χαμηλό ρυθμό κύλησε το πρώτο εικοσάλεπτο. Ενδεικτικό πως στο διάστημα αυτό δεν υπήρξε από κάποια ομάδα τελική προσπάθεια εντός εστίας.

Το παιχνίδι ζωντάνεψε στο 25′, όταν η Σενεγάλη εκδήλωσε αντεπίθεση, ο Τζάκσον έφυγε από τα αριστερά, κάλυψε το μισό περίπου γήπεδο, βρέθηκε σε θέση βολής, το σουτ του όμως σταμάτησε αρχικά στο δοκάρι, με την μπάλα στη συνέχεια να βρίσκει στον Μενιάν και να καταλήγει κόρνερ.

Έξι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου, στην εκπνοή των καθυστερήσεων η Σενεγάλη απώλεσε μία ακόμα σπουδαία ευκαιρία να προηγηθεί, με τον Σαρ από θέση βολής, φάτσα με το τέρμα, να στοχεύει ψηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μενιάν. Τα πρώτα 45′ ολοκληρώθηκαν με τη Γαλλία να επιχειρεί μόλις ένα σουτ.

Η Γαλλία επέστρεψε από τα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη ζωντάνια. Στο 53′ ο Κουντέ τροφοδότησε ωραία τον Ολίσε, ωστόσο ο τελευταίος νικήθηκε από τον Μεντί. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο κίπερ της Σενεγάλης είπε “όχι” στον Εμπαπέ σε τετ α τετ.

Στο 64′ ο Εμπαπέ δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε, δύο λεπτά μετά όμως, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εξιλεώθηκε βρίσκοντας δίχτυα μετά από όμορφη μπαλιά του Ολίσε ανοίγοντας το σκορ. Με αυτό το τέρμα ο Εμπαπέ έφτασε τα 57 γκολ με το εθνόσημο, πιάνοντας στην πρώτη θέση της λίστας τον Ολιβιέ Ζιρού.

Στο 82′ ο Ραμπιό “έκοψε” την άμυνα της Σενεγάλης βρίσκοντας ιδανικά τον Μπαρκολά και βγάζοντάς τον τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο νεαρός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν έσκαψε μαεστρικά την μπάλα και έγραψε το 2-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά το τρίποντο για τους Γάλλους.

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Ωστόσο το ματς δεν είχε τελειώσει. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εμπαγέ πέρασε στο ένας με έναν τον Ερναντές και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μενιάν μειώνοντας 2-1. Ένα λεπτό αργότερα όμως, ο Εμπαπέ με εκπληκτικό σουτ από μακρινή απόσταση διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και φτάνοντας τα 58 τέρματα με την Εθνική έγινε ο απόλυτος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

ΓΚΟΛ: 66′, 96′ Εμπαπέ, 82′ Μπαρκολά / 95′ Εμπαγέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: –

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 25′ Τζάκσον

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (80′ Μπαρκολά), Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ (87′ Σερκί)

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Σενεγάλη (Παπέ Μπουνά Τιαό): Μεντί, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ, Ι. Γκεΐγ (88′ Σις), Καμαρά (76′ Ντιαρά), Π. Γκεΐγ (83′ Εντιαγέ), Μανέ, Τζάκσον (83′ Ντιένγκ), Σαρ (75′ Εμπαγέ)