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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 1/8 στα Άνω Λιόσια, καθώς εντοπίστηκε σορός μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου κι έφερε θανάσιμα τραύματα.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα αίτια του θανάτου του.

Αναμένεται ιατροδικαστής που θα ρίξει περισσότερο φως στα αίτια θανάτου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής