Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις και οι αρχές πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης ζώων συντροφιάς και φάρμας που κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές σε περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια.

Στο γήπεδο των Βιλίων έχει δημιουργηθεί προσωρινός σταθμός υποδοχής, όπου δεκάδες ζώα λαμβάνουν κτηνιατρική φροντίδα και φιλοξενία, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών τους.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων και οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των ζώων κατά την εκκένωση, καθώς ο εγκλεισμός τους στα πύρινα μέτωπα αποβαίνει συχνά μοιραίος.

Οι οργανώσεις προτρέπουν τους πολίτες να μεταφέρουν τα ζώα τους μαζί τους κατά την απομάκρυνση από την περιοχή, αποφεύγοντας να τα αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα σε αυλές και στάβλους.

Για τον εντοπισμό ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές μέσω της γραμμής 10400, παρέχοντας την ακριβή τοποθεσία των περιστατικών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ώρα που πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μια άνιση μάχη απέναντι στα πύρινα μέτωπα, μια δεύτερη επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: η διάσωση των ζώων που κινδυνεύουν να καούν, να εγκλωβιστούν ή να χαθούν πανικόβλητα μέσα στους καπνούς.

Σκύλοι, γάτες, αδέσποτα, κατοικίδια αλλά και ζώα φάρμας απομακρύνονται από αυλές, οικόπεδα και κατοικίες στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, του Προσηλίου και του Αγίου Νεκταρίου. Πολλά εντοπίζονται χωρίς τους ανθρώπους τους, άλλα τρέχουν τρομαγμένα στους δρόμους και ορισμένα παραμένουν δεμένα ή κλεισμένα σε χώρους από τους οποίους δεν μπορούν να διαφύγουν.

Advertisement

Advertisement

Ο τελευταίος απολογισμός της Dogs’ Voice ανέβαζε τον αριθμό των διασωθέντων ζώων σε τουλάχιστον 62. Από αυτά, 46 ζώα συντροφιάς μεταφέρθηκαν στον προσωρινό σταθμό που δημιουργήθηκε στο νέο γήπεδο των Βιλίων, εννέα φιλοξενήθηκαν σε χώρο του Δήμου, ενώ διασώθηκαν ακόμη δύο χήνες και πέντε κότες.

Το γήπεδο των Βιλίων μετατράπηκε σε καταφύγιο

Ο προσωρινός σταθμός στήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Dogs’ Voice και του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας».

Εκεί τα ζώα καταγράφονται, μεταφέρονται σε προστατευμένα και σκιερά σημεία, ποτίζονται και εξετάζονται, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες τους. Όσα χρειάζονται κτηνιατρική περίθαλψη οδηγούνται σε κτηνιάτρους και ακολουθεί η μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους φιλοξενίας.

Ο σταθμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς μπορεί να οδηγήσει σε νέες εκκενώσεις και στην ανάγκη υποδοχής περισσότερων ζώων. Για περιστατικά ζώων που κινδυνεύουν στις πληγείσες περιοχές έχει δημοσιοποιηθεί και η γραμμή 10400, ώστε οι πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες ομάδες δίνοντας την ακριβή τοποθεσία.

Ζώα έτρεχαν πανικόβλητα μέσα στους καπνούς

Advertisement

Η Dogs’ Voice περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις συνθήκες στις οποίες επιχειρούν οι διασωστικές ομάδες. Εθελοντές βρίσκονταν στο πεδίο από το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, προσπαθώντας να εντοπίσουν ζώα που είχαν παραμείνει σε αυλές και σπίτια ή περιφέρονταν τρομαγμένα κοντά στο ενεργό μέτωπο.

Σε αρκετές περιπτώσεις η περισυλλογή ήταν αδύνατη. Ζώα έτρεχαν πανικόβλητα ανάμεσα στους καπνούς, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις υποχρέωναν ακόμη και τις πυροσβεστικές και εθελοντικές δυνάμεις να υποχωρήσουν για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα αυτή αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι να περιμένει κάποιος μέχρι την τελευταία στιγμή για να απομακρύνει το κατοικίδιό του. Ο θόρυβος, οι σειρήνες, η μυρωδιά του καπνού και η θερμότητα προκαλούν πανικό. Ακόμη και ένα ήρεμο ζώο μπορεί να ξεφύγει, να κρυφτεί ή να αρνηθεί να μπει στο αυτοκίνητο ή στο κλουβί μεταφοράς.

Advertisement

Οι άνθρωποι που άνοιξαν τις πόρτες τους

Καθοριστική υπήρξε και η συνδρομή της ομάδας Anibus, η οποία ανέλαβε να φιλοξενήσει τα ζώα φάρμας, καθώς και μία γάτα και έξι σκύλους. Η επιχείρηση EL MOTO-AUTO διέθεσε φορτηγά για τις μεταφορές, ενώ κάτοικοι, ιδιώτες και δεκάδες εθελοντές συμμετείχαν στις εκκενώσεις και στη φροντίδα των ζώων.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές ενεργοποιήθηκε με επιχειρησιακό συντονισμό μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ και με την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Advertisement

Δεν πρόκειται μόνο για μια οργανωμένη κρατική ή δημοτική επιχείρηση. Είναι και μια τεράστια αλυσίδα αλληλεγγύης: άνθρωποι που διαθέτουν αυτοκίνητα και φορτηγά, κτηνίατροι, εθελοντές που κρατούν τρομαγμένα σκυλιά στην αγκαλιά τους, πολίτες που προσφέρουν νερό, τροφή, κλουβιά μεταφοράς και προσωρινή φιλοξενία.

Οι αναρτήσεις και οι οδηγίες των φιλοζωικών οργανώσεων

Η Save a Greek Stray υπενθύμισε ότι το ζώο πρέπει να εγκαταλείπει την περιοχή μαζί με την οικογένειά του και όχι να μένει πίσω δεμένο σε μια αυλή. Κάλεσε τους πολίτες να μην περιμένουν μέχρι να πλησιάσουν οι φλόγες και να έχουν έτοιμα λουρί, κλουβί μεταφοράς, νερό, τροφή, φάρμακα και το βιβλιάριο υγείας του ζώου.

Advertisement

Η οργάνωση A Promise to Animals έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα παραγωγικά ζώα: άλογα, γαϊδούρια, αγελάδες, κατσίκες και πρόβατα που συχνά βρίσκονται δεμένα ή μέσα σε περιφραγμένους χώρους. Ζήτησε από τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, δίνοντας το ακριβές σημείο, αλλά να μην επιχειρούν μόνοι τους τη μετακίνηση μεγάλων και πανικόβλητων ζώων αν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Advertisement

Οι «Αδέσποτες Ψυχές Μάνδρας» βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα στις επιχειρήσεις διάσωσης και στη λειτουργία του σταθμού των Βιλίων, ενώ αναρτήσεις και καλέσματα εθελοντών στα κοινωνικά δίκτυα ζητούσαν ανθρώπους και οχήματα για τη μεταφορά ζώων από το Πόρτο Γερμενό προς την προσωρινή δομή. (Facebook)

Η έκκληση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Μέσα σε αυτές τις δραματικές ώρες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απηύθυνε ξεκάθαρη έκκληση προς τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών: να μην αφήνουν τα οικόσιτα ζώα δεμένα ή κλειδωμένα όταν εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Advertisement

Όταν δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί ένα ζώο, πρέπει τουλάχιστον να ελευθερώνεται και να ανοίγονται οι πόρτες ή οι περιφράξεις, ώστε να έχει μια πιθανότητα να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Ένα δεμένο σκυλί, ένα άλογο μέσα σε κλειδωμένο στάβλο ή ζώα κλεισμένα σε κοτέτσια και αποθήκες δεν έχουν καμία δυνατότητα να σωθούν μόνα τους.

Όταν φεύγουμε, φεύγουν μαζί μας

Η υπενθύμιση πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε πυρκαγιά και σε κάθε προληπτική εκκένωση:

Όταν φτάνει το μήνυμα του 112, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε για να μη φύγουν. Δεν τα κλειδώνουμε στο σπίτι, στην αποθήκη, στο κοτέτσι ή στον στάβλο. Δεν θεωρούμε ότι κάποιος άλλος θα περάσει αργότερα να τα σώσει.

Τα βάζουμε στο αυτοκίνητο μαζί μας. Αν αυτό είναι αδύνατο, τα ελευθερώνουμε και ενημερώνουμε αμέσως τις αρχές και τις διασωστικές ομάδες για το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκονται.

Τα ζώα δεν είναι αντικείμενα που αφήνουμε πίσω όταν κινδυνεύει η περιουσία μας. Είναι ζωές που μας εμπιστεύτηκαν και εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις δικές μας αποφάσεις.

Στις φλόγες καμία ζωή δεν είναι λιγότερο σημαντική. Και κανένα ζώο δεν πρέπει να καταδικάζεται επειδή κάποιος έφυγε και ξέχασε να λύσει την αλυσίδα ή να ανοίξει μια πόρτα.