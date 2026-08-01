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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, με εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, νοσηλευτικό προσωπικό, διασωστικά οχήματα και Κινητές Μονάδες Υγείας να επιχειρούν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική υποστήριξη και είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, όπου χρειάζεται, συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και στη φροντίδα ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. επιχειρούν σε όλα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, μεταξύ άλλων στο Πόρτο Γερμενό, στις Νεραντζιές Αιγιαλείας, στη Δομβραίνα και την Ξηρονομή Βοιωτίας, καθώς και στο Κομπότι Άρτας, παραμένοντας σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Έκκληση στους πολίτες για τα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια και γενικότερα τα οικόσιτα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές κατά τη διάρκεια των προληπτικών εκκενώσεων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η αλληλεγγύη όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται: Τρόφιμα μακράς διάρκειας:

Αλεύρι



Ζυμαρικά



Όσπρια



Γάλα εβαπορέ



Σκόνη γάλακτος (για παιδιά)



Κονσέρβες (παντός τύπου)



Δημητριακά



Παξιμάδια



Υγειονομικό υλικό:

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Αποστειρωμένες βαζελινούχες γάζες



Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών



Φυσιολογικός ορός ματιών





Σημεία συγκέντρωσης: Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ Άστρους 111-113, Κολωνός

Τηλ.: 210 5147300

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι

Τηλ.: 210 3609825

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Παραλαβή ειδών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.