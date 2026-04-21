Κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα), οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, συνέδραμαν σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Σε ανάρτησή του στο Χ, η ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο ανέφερε ότι η Ελλάδα, «συνεπής με τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», στέκεται «σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου», ανταποκρινόμενη στην έκκληση του ΟΗΕ «με συγκεκριμένες δράσεις».