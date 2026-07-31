Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν για τρίτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο πολυάριθμα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στην Αχαΐα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη με αποτέλεσμα να εκδοθεί εντολή προληπτικής εκκένωσης για τον οικισμό Φλόκα μέσω του 112.

Στο Ρέθυμνο και τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας οι πυροσβέστες επιχειρούν εντατικά για τον περιορισμό ενεργών πυρκαγιών που δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους.

Αντιθέτως, η εικόνα των μετώπων στην Αιτωλοακαρνανία, την Άνδρο και την Κάλυμνο παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη και υπό καλύτερο έλεγχο.

Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε διαρκή επιφυλακή καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι συντηρούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα συνεχίζει να δίνει για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στην Αχαΐα, όπου η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη και ενεργοποιήθηκε το 112 για την προληπτική εκκένωση της Φλόκας, ενώ σε Ρέθυμνο, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Άνδρο και Κάλυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην Αχαΐα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα της ημέρας. Η Πυροσβεστική έχει αναπτύξει ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους της Φλόκας να απομακρυνθούν προς την Άρλα για προληπτικούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Στο Ρέθυμνο, το κύριο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε αργά το βράδυ στη δασική περιοχή της Φαλαισίας, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:10 και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης.

Στην Αιτωλοακαρνανία, καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου. Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα και 14 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου.

Παράλληλα, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα μέτωπα βρίσκονται υπό καλύτερο έλεγχο και δεν προκαλούν αυτή την ώρα ιδιαίτερη ανησυχία, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Η τρίτη συνεχόμενη ημέρα της μεγάλης δοκιμασίας βρίσκει την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κρατώντας ενεργό τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών και αναζωπυρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Φλόκα Αχαΐας

Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Αχαΐα. Με το πρώτο φως της ημέρας στην μάχη ρίχτηκαν και εναέρια μέσα.

Advertisement

Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό και όπως είπε στο tempo24 ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, «από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα».

Στο μεταξύ άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να τους παρασχεθυούν οι πρώτες βοήθειες.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να απομακρυνθούν προς Άρλα.

Advertisement

Ρέθυμνο

Άλλη μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε για το νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η μάχη με την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Η φωτιά, που λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, άφησε πίσω της ανείπωτη τραγωδία, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Advertisement

Σε μικρή απόσταση από τα σπίτια η φωτιά στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις Αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να καίει σε πολλά σημεία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις. Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια του νησιού.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού.

Advertisement

Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας, ενώ συνδρομή στην όλη επιχείρηση παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των δήμων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στη “μάχη” έχουν ριχτεί και εθελοντές αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Advertisement

Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ του νομού

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους που εξ αρχής είχαν εκφράσει στελέχη της πυροσβεστικής στην Κρήτη, σχετικά με την ευθύνη του δικτύου, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκληθεί φωτιά (από καλώδια, μετασχηματιστές κ.α).

Στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στα πρώτα στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις. Σύμφωνα με το meteo.gr και την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νότιο Ρέθυμνο το διήμερο 29 και 30 Ιουλίου έχουν κάψει προσεγγιστικά περίπου 45.000 στρέμματα γης.

Advertisement

Η εκτίμηση βασίζεται στην επεξεργασία δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, η οποία καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 12:13 ώρα Ελλάδας, την ώρα που στην περιοχή εξακολουθούσαν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Πάρος

Συνεχείς αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο.

Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης.