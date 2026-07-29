Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία δίνουν μάχη με τις φλόγες, έχοντας εκκενώσει προληπτικά το παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό λόγω των ισχυρών ανέμων και του καύσωνα.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει 1.030.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από το Μπορντό, προκαλώντας την απομάκρυνση περισσότερων από 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους.

Στο στρατόπεδο Camp de Souge, η παρουσία μη εκραγέντων πυρομαχικών δυσχεραίνει το έργο των ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ισπανία αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κοστίσει τη ζωή 14 ανθρώπων και έχουν προκαλέσει την εκκένωση 60.000 πολιτών από τις οικίες τους.

Συνολικά, στις δύο χώρες έχουν καεί 1,8 εκατομμύρια στρέμματα και 360.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, σε μια πρωτόγνωρη φυσική καταστροφή για τη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες αναμένεται να δυσκολέψουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που παραμένουν ενεργές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μάχη ενάντια στον χρόνο και στις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία 4.000 άνθρωοι απομακρύνθηκα προληπτικά από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο της εν μέσω ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περί τα 1.030.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από το Μπορντό, έχουν κάνει στάχτη 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εκδήλωση νέας μεγάλης εστίας κοντά στο στρατόπεδο Camp de Souge, περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μπορντό.

Το στρατόπεδο φιλοξενεί το 13ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Δραγόνων του γαλλικού στρατού και θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφός του υπάρχουν θαμμένα, μη εκραγέντα πυρομαχικά από δεκαετίες στρατιωτικών ασκήσεων.



Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν ταχύτατα μέσα στα πευκοδάση που περιβάλλουν τη στρατιωτική εγκατάσταση, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, δύο Dash, τρία Air Tractor, δύο ελικόπτερα, καθώς και μεταγωγικό A400M, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ρίψη επιβραδυντικού υγρού στις φλόγες.

Παρότι οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το βασικό μέτωπο έχει προσωρινά σταθεροποιηθεί, καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 αναζωπυρώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηροί άνεμοι θα δυσκολέψουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Tant de souffrances à travers le monde. Mes pensées vont à l'Espagne, à la France et à toutes les communautés touchées. 🤍 #Incendie pic.twitter.com/0TmOEWxgpZ — Coco Monet (@CocoMonetkhxl) July 29, 2026

Le Camp militaire de Souge contre les flammes

Les bulldozers de l’armée mobilisés afin de créer des pare-feux

Mardi après-midi les incendies ont repris en Gironde après un petit répit…#incendiesGironde pic.twitter.com/tVf99E9VWI Advertisement July 28, 2026

Φωτιές και την Ισπανία

Στο μεταξύ η Ισπανία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών.



Στους 14 οι νεκροί από τις φωτιές στην Ισπανία -Οι κάτοικοι γύρω από τη Μαδρίτη επιστρέφουν στα σπίτια τους

Αν και οι αρχές ήραν τις εντολές εκκένωσης σε αρκετούς δήμους δυτικά της Μαδρίτης, περίπου 60.000 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι φλόγες έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα.

Advertisement

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ», ωστόσο τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες, καθώς από σήμερα Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, σε Γαλλία και Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί σχεδόν 1,8 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η νοτιοδυτική Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Advertisement