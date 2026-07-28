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Πέντε νεκρά βρέφη εντοπίστηκαν σε κατοικία ζευγαριού στην πόλη Οράνζ της Γαλλίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα Le Parisien και η Mirror.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την έρευνα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε αφού η γυναίκα γέννησε τη Δευτέρα ένα υγιές παιδί. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι βρήκαν τις σορούς των νεογνών μέσα σε χαρτοκιβώτια.

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Η γυναίκα, γεννημένη το 1994, έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της απουσίαζε όταν εκείνη διακομίστηκε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιά. Μετά από διαφωνία που είχαν σχετικά με το περιεχόμενο ορισμένων κουτιών στο σπίτι, αποφάσισε να τα ανοίξει και φέρεται να εντόπισε μία σορό σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Έρευνα από τις αρχές

Ο άνδρας μετέφερε τη σακούλα στο νοσοκομείο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις δικαστικές αρχές. Την προανάκριση ανέλαβε η Δικαστική Αστυνομία της Αβινιόν, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες σε κουτιά, λείψανα που εκτιμάται πως ανήκουν σε έμβρυα ή νεογνά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών. Ο πατέρας εργάζεται, ενώ η μητέρα είναι νοικοκυρά.

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία της Καρπαντρά δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται και δεν έχει συλληφθεί ούτε τεθεί υπό κράτηση.