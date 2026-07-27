Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία, απειλώντας κρίσιμες εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας και της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης της χώρας.

Οι αρχές εκκένωσαν προληπτικά εργοστάσια παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και το ερευνητικό κέντρο Laser Mégajoule, ενώ ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες.

Η ArianeGroup επιβεβαίωσε την ασφαλή εκκένωση των εγκαταστάσεών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χώρου από τις φλόγες.

Οι πυρκαγιές προκαλούν τεράστιες απώλειες στην άγρια πανίδα, αναγκάζοντας ιδιοκτήτες φαρμών να απελευθερώσουν τα ζώα τους για να τα σώσουν από τον εγκλωβισμό.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί εκτιμά ότι οι συνέπειες για το οικοσύστημα θα είναι καταστροφικές, με εξαιρετικά μεγάλες απώλειες σε άγρια ζώα.

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Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, σκορπώντας ανησυχία για την εξάπλωσή τους, καθώς οι φλόγες βρίσκονται σε κρίσιμες στρατηγικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και την πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN, δυτικά του Μπορντό συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της γαλλικής αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας. Στις περιοχές Λε Αϊλάν και Σεντ-Μεντάρ-αν-Ζαλ, οι οποίες εκκενώθηκαν προληπτικά λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς, λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής και υποστήριξης των βαλλιστικών πυραύλων M51 που εξοπλίζουν τα γαλλικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

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🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa — Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026

Η ArianeGroup, η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια αυτών των εργοστασίων, δήλωσε στο CNN ότι όλες οι πληγείσες εγκαταστάσεις έχουν εκκενωθεί «και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους».

Κοντά στο Μπορντώ βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί το γαλλικό «Laser Mégajoule», μια τεράστια συσκευή που προσομοιώνει πυρηνικές δοκιμές. Αν και η εγκατάσταση δεν περιέχει πυρηνικό υλικό, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, έχει κλείσει εντελώς λόγω των πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές ενισχύουν την προστασία των ευαίσθητων υποδομών, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες γύρω από τις εγκαταστάσεις, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς.

Ζώα προσπαθούν να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα

Τα άγρια ζώα πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που σαρώνουν τη Γαλλία. Σε ορισμένες ζώνες, όπως στην κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.

Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν πανικόβλητα να ξεφύγουν από τις φλόγες -ενώ ο πυκνός, αποπνικτικός καπνός δυσκολεύει κάθε τους βήμα. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα, όπως στο Μπισκαρόσε της Γαλλίας, οι ιδιοκτήτες από φάρμες και ιππικούς ομίλους αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερα τα άλογα και τα παραγωγικά ζώα στους δρόμους, ώστε να έχουν τουλάχιστον μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τον εγκλωβισμό και τον βέβαιο θάνατο.

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En Espagne et en France, la situation est catastrophique, l'état d'urgence national a été déclaré : plus de 250 000 personnes ont été évacuées en raison d'incendies de forêt massifs qui ne cessent de s'aggraver et qui ravagent de plus en plus de territoires.



Dans le sud-ouest de… pic.twitter.com/ZejmUMvrzx — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) July 25, 2026

Στην Ισπανία, ειδικές στρατιωτικές μονάδες καταγράφηκαν να περιθάλπουν ταλαιπωρημένα ζώα, προσφέροντάς τους νερό και πρώτες βοήθειες μέσα στις καμένες εκτάσεις. «Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας Ισπανός πυροσβέστης σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης, προσπαθώντας να δώσει λίγο νερό σε ένα εξαντλημένο ζώο.

Οι συνέπειες θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».

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