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Οι αρχές των δύο χωρών επιχειρούν με εκτεταμένα επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ ο κίνδυνος παραμένει υψηλός λόγω των επικείμενων ισχυρών ανέμων και θερμοκρασιών.

Στην Ισπανία συνδράμουν δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βοήθειας που περιλαμβάνει δυνάμεις από διάφορες χώρες για την κατάσβεση των μετώπων.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τις πυρκαγιές έκτης γενιάς ως εξαιρετικά δύσκολες στην αντιμετώπιση, καθώς δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα και παρουσιάζουν απρόβλεπτη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

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Η μεγαλύτερη πυροσβεστική επιχείρηση των τελευταίων ετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς οι γιγαντιαίες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας. Αν και σε ορισμένα μέτωπα καταγράφεται μικρή βελτίωση, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος κάθε άλλο παρά έχει περάσει, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων.

Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά στη Ζιρόντ, που απείλησε ακόμη και την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, έχει σταματήσει προς το παρόν να επεκτείνεται, χωρίς όμως να θεωρείται υπό έλεγχο. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ περίπου 2.500 πυροσβέστες, στρατιωτικές δυνάμεις, εναέρια μέσα και διεθνείς αποστολές εξακολουθούν να επιχειρούν αδιάκοπα. Οι γαλλικές αρχές έχουν απαγορεύσει παιδικές κατασκηνώσεις και σειρά θερινών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 84 πυροσβέστες από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς.

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Στην Ισπανία, η εικόνα παραμένει εξίσου δραματική. Οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη, στην Αβίλα και στη Βαλένθια εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Οι αρχές ανακοίνωσαν τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο της φετινής περιόδου, ενώ περισσότεροι από 76.000 πολίτες έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους και περίπου 30.000 παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «λίγες ακόμη εξαιρετικά δύσκολες ώρες», επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στη μάχη και τα ελληνικά Canadair

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχειρούν στην Ισπανία βρίσκονται πλέον και τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, τα οποία στάλθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από αίτημα της ισπανικής κυβέρνησης. Τα αεροσκάφη της 113 Πτέρυγας Μάχης, μαζί με το απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης, συμμετέχουν στις αεροπυροσβεστικές επιχειρήσεις στα μεγάλα μέτωπα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Ισπανοί δημοσιογράφοι και πολίτες έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες βίντεο με τις επιχειρήσεις των δύο Canadair. Με ευχαριστίες στα ισπανικά και με χειροκροτήματα

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα για τη Γαλλία και έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη για την Ισπανία, προερχόμενα από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, ενώ επίγειες δυνάμεις από την Πορτογαλία και άλλες χώρες ενισχύουν τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το δορυφορικό σύστημα Copernicus παρέχει συνεχώς χαρτογράφηση των μετώπων για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά αποτελούν πλέον χαρακτηριστικό των λεγόμενων πυρκαγιών έκτης γενιάς, οι οποίες δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, αλλάζουν απρόβλεπτα κατεύθυνση και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεσή τους. Η μάχη, όπως τονίζουν τόσο οι γαλλικές όσο και οι ισπανικές αρχές, απέχει ακόμη πολύ από το τέλος.