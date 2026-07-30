Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι τροφοδοτούν επικίνδυνες πυρκαγιές σε πολλές περιοχές, με το Ρέθυμνο να αντιμετωπίζει σοβαρή καταστροφή και εκτεταμένες ζημιές στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν αδύνατη την ασφαλή χρήση εναέριων μέσων σε αρκετά μέτωπα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την προστασία κατοικημένων περιοχών.

Πέρα από το Ρέθυμνο, ενεργά πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στην Πάρο, την Άνδρο, την Κάλυμνο και τη Λέσβο, προκαλώντας εκκενώσεις οικισμών και διακοπές ρεύματος για λόγους ασφαλείας των πτητικών μέσων.

Από τις πυρκαγιές έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών και πυροσβεστών, ενώ οι δορυφορικές εκτιμήσεις για το Ρέθυμνο κάνουν λόγο για 45.000 στρέμματα καμένης γης μέσα σε δύο ημέρες.

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Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα πύρινα μέτωπα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου η μεγάλη φωτιά μαίνεται για δεύτερο 24ωρο. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση.

Στις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν συνολικά 296 πυροσβέστες, με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής, όπου οι συνεχείς αναζωπυρώσεις προκαλούν έντονη ανησυχία.

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Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκκενώσεις σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Άνδρου, ενώ νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Πάρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ στην Κάλυμνο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, τρία οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην Άνδρο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Από τα πύρινα μέτωπα καταγράφονται και τραυματισμοί. Ένας 71χρονος στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα, ενώ πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης στην Άνδρο διακομίστηκε επίσης με ελαφρά εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι της Λέσβου, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων σε όλα τα ενεργά μέτωπα, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Μηδενική ορατότητα και αναταράξεις από καπνούς και ανέμους δεν επιτρέπουν τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη

O Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές σημείωσε πως οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Κρήτη

Προσαγωγές για τη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο– Στο μικροσκόπιο πρόσωπα από την περιοχή της Κρύας Βρύσης

Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα. Εκτός από τις έρευνες που διεξάγει η Πυροσβεστική, γίνονται έρευνες και από την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, αλλά και από άλλες, κοντά στο μέτωπο της φονικής πυρκαγιάς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται και συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο.

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Μάχη για να σωθεί η Πρέβελη – Σώθηκε η ιστορική Μονή, μεγάλες απώλειες στο φοινικόδασος

Δραματικές παραμένουν οι εξελίξεις στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η μεγαλύτερη αγωνία επικεντρώθηκε στην περιοχή της Πρέβελης, όπου η φωτιά έφτασε σε μικρή απόσταση από την ιστορική Ιερά Μονή Πρέβελη.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και των υπόλοιπων δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή, η Μονή σώθηκε και δεν υπέστη ζημιές. Ωστόσο, το πύρινο μέτωπο προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στο μοναδικής φυσικής αξίας φοινικόδασος της Πρέβελης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεγάλο μέρος του φοινικόδασους έχει παραδοθεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι έχει καταστραφεί το 80%. Το ακριβές μέγεθος της οικολογικής καταστροφής θα αποτυπωθεί όταν η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

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45.000 στρέμματα καμένα και ένας σοβαρά τραυματίας

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις του meteo.gr, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο μέσα σε δύο ημέρες. Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα του Copernicus και δεν περιλαμβάνει τη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πρέβελης.

Την ίδια ώρα, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 71χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του και, παρότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Συνεχείς απεγκλωβισμοί και νέα κινητοποίηση στα Ανώγεια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν και από θαλάσσης. Σκάφος του Λιμενικού μετέφερε με ασφάλεια οκτώ άτομα από την παραλία της Πρέβελης στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή πλωτό του Λιμενικού Σώματος και σκάφος της FRONTEX, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

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Παράλληλα, νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον δρόμο από την Αξό προς τα Ανώγεια, λίγο πριν από τη διασταύρωση για τα Ζωνιανά. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μυλοποτάμου επενέβη άμεσα, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων, και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν λάβει διαστάσεις. Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβεστικά οχήματα λόγω του κινδύνου αναζωπύρωσης.

Πάρος

Πύρινος κλοιός στη νότια Πάρο – Οι φλόγες απειλούν σπίτια και τη Μονή Αγίων Θεοδώρων

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη νότια Πάρο, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, ενώ εναέρια μέσα πραγματοποιούν αδιάκοπες ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν κατοικίες και κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Τρυπητής, όπου εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

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Οι φλόγες έφτασαν κοντά στη Μονή Αγίων Θεοδώρων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση της πυρκαγιάς στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Οι φλόγες έφτασαν σε πολύ κοντινή απόσταση από το μοναστήρι, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για να αποτρέψουν την επέκτασή τους προς τις εγκαταστάσεις της Μονής.

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Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη νότια Πάρο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου έχουν αποκλειστεί. Η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία προς τις νότιες περιοχές του νησιού, καθιστώντας την πρόσβαση αδύνατη για λόγους ασφαλείας.

Αναζωπυρώσεις μέσα σε οικισμούς

Η πυρκαγιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις, με νέα μεγάλη εστία να εκδηλώνεται το απόγευμα και τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τις αυλές κατοικιών. Οι επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με τα εναέρια μέσα, δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στον οικιστικό ιστό και να προστατεύσουν τις περιουσίες των κατοίκων.

Διακοπή ρεύματος σε Φολέγανδρο και Σίκινο για τις εναέριες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο και Σίκινο, έπειτα από σχετικό συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

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Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Φολεγάνδρου, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πραγματοποίηση των εναέριων ρίψεων νερού στην Πάρο και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Άνδρος

Άνδρος: Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά – Οι ισχυροί άνεμοι κρατούν καθηλωμένα τα ελικόπτερα

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Άνδρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου που καίει ανάμεσα στους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα επιχείρησαν να προσεγγίσουν την περιοχή, ωστόσο οι ισχυρές ριπές ανέμου δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εναέριων ρίψεων νερού.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι των περιοχών που απειλήθηκαν έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Κάλυμνος

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύσεις και από την Κω

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 στην Κάλυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνι και εξαπλώθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς τα νότια και ανατολικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την εξέλιξή του.

‼️#Φωτιά στην Κάλυμνο‼️

Η #πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 3:00 το μεσημέρι στην ορεινή περιοχή πάνω από το Βουτσάνι, κοντά στο Βαθύ

Παρουσιάζει πολλά ενεργά μέτωπα, ενώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

Επιφυλακή για την Χωματερή

Επιχειρούν ελικόπτερα, καθ οδόν 2 Chinook pic.twitter.com/AvVGdlvDt4 — Penny Rage (@penny_rage) July 30, 2026

Στις 17:30 η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την ευρύτερη περιοχή της Χαλής, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στις 19:00 το μέτωπο είχε φτάσει στον δρόμο πάνω από την παραλία της Ακτής, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

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Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Εκτός από τους ισχυρούς ανέμους που ενισχύουν την εξάπλωση της φωτιάς, ο έντονος κυματισμός στη θαλάσσια περιοχή δημιούργησε προβλήματα και στα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ασφαλή υδροληψία.

Την ίδια ώρα καταφθάνουν ενισχύσεις από την Κω, με επικεφαλής τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία κατοικημένων περιοχών.