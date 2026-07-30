Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ανάμεσα τους και ο Δήμαρχος του νησιού, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ /EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο επόπτης της ιδιωτικής εταιρείας και ο οδηγός απορριμματοφόρου μετά την απολογία τους στην Εισαγγελία Σύρου.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον ΧΥΤΑ, η οποία κατέστρεψε 10.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, με τις πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη διαχείρισης του χώρου.

Η εισαγγελική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση τυχόν επιπλέον αδικημάτων και την πιθανή εμπλοκή περισσότερων προσώπων στην υπόθεση της πυρκαγιάς.

Η σύλληψη των αιρετών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου να καταγγέλλει την ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα πραγματοποίησαν στάση εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης προς τη δημοτική αρχή και τον συλληφθέντα συνάδελφό τους, ενώ ο Δήμος ανέβαλε το δημοτικό συμβούλιο.

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Ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αφέθηκαν μετά την παρουσίασή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χριστόδουλος Μαούνης, ο επόπτης της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης και ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Οι τέσσερις εμπλεκόμενοι απολογήθηκαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου στον ΧΥΤΑ στην περιοχή Καμπί, η οποία εξήλθε της εγκατάστασης και κατέστρεψε περίπου 10.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

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Η εισαγγελική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη προς πάσα κατεύθυνση, εξετάζοντας την τυχόν διάπραξη επιπλέον αδικημάτων αλλά και την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.

Στην απολογία του, ο Δήμαρχος αρνήθηκε την κατηγορία περί εμπρησμού από ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Όπως φέρεται να ανέφερε, η αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης ανήκει στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και στον ιδιώτη εργολάβο, ενώ φέρεται να χαρακτήρισε την εναπόθεση των ανακυκλώσιμων στον χώρο ως αναγκαστική και προσωρινή λύση μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης.

Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ανάμεσα τους και ο Δήμαρχος του νησιού, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ /EUROKINISSI)

Διαφορετική εικόνα μετέφερε η πλευρά της εταιρείας διαχείρισης. Ο επόπτης του αναδόχου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εκτός της δικής τους ευθύνης, στον οποίο ο Δήμος είχε προχωρήσει σε εναπόθεση ξυλωδών, ογκωδών και ανακυκλώσιμων υλικών, από τα οποία και ξεκίνησε η εστία πριν επεκταθεί.

Από την πλευρά του, ο οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να υποστήριξε ότι εκτελούσε πιστά τις υπηρεσιακές εντολές που είχε λάβει για την μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Σε δήλωσή τους (protothema.gr), οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του (Μάχη Κουτσού, Ελεάννα Παπαθανασίου, Στέλιος Γκαρίπης) καυτηρίασαν το γεγονός ότι ο εργαζόμενος βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή εφάρμοσε έγγραφη εντολή της δημοτικής αρχής, στηλιτεύοντας τη συνολική εικόνα μετακύλισης των ευθυνών που προκύπτει από τη δικογραφία.

Η αυτόφωρη σύλληψη και η μεταγωγή των αιρετών με χειροπέδες είχε προκαλέσει κύμα οργής στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε εκτάκτως, εκδίδοντας ψήφισμα-καταγγελία για «κακουργηματικού τύπου ποινικοποίηση της αυτοδιοικητικής ευθύνης» και διαπόμπευση των αιρετών για διαχρονικές παθογένειες του Κεντρικού Κράτους.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ ο Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, τόνισε πως με την ίδια λογική θα έπρεπε να συλληφθεί η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ζήτησε την παραίτηση της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Την ίδια ώρα, στην Πάρο, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα προχώρησαν σε στάση εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης στον συλληφθέντα συνάδελφό τους και τη δημοτική αρχή, ενώ ο Δήμος ανέβαλε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

(Πηγή: dikastiko.gr)