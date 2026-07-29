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Τα πρώτα στοιχεία για το μέγεθος της φωτιάς στην Πάρο προκύπτουν από τα δορυφορικά δεδομένα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα οποία αποτυπώνουν την έκταση στην οποία εξαπλώθηκε το πύρινο μέτωπο.

Με βάση την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι πολικής τροχιάς το τελευταίο 24ωρο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η φωτιά επηρέασε περιοχή περίπου 10.000 στρεμμάτων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς και δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην τελική καμένη έκταση, η οποία θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών καταγραφών.

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Ειδικότερα, στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πηγή: meteo.gr

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.