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Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Καμπή της Πάρου.

Στην Καμπή της Πάρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο πυροσβεστών με ένα όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Επίσης, έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

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Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχών κοντά στο σημείο.

Στα Λάβαρα Έβρου η φωτιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζουμε ότι έκαιγε σε αγροτική έκταση και είχαν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή έδωσαν υδροφόρες ΟΤΑ.