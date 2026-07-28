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Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια προέβαλε το ΕΡΤnews: Απεικονίζεται η έκρηξη και ο μαύρος καπνός, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, ακούστηκε και στο Λουτράκι.

Στην έκρηξη βρήκε τον θάνατο ένας 67χρονος εργαζόμενος. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφός του, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

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Οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και την πυρκαγιά οδηγούνται στον εισαγγελέα: Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, με τη φωτιά να επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα σε όλη τη μονάδα, καταστρέφοντάς την.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις και μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας. Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση διέθετε πρόσφατη πιστοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει σαφείς παραλείψεις στην τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών.

Με αφορμή το περιστατικό, η Δ.Α.Ε.Ε. απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους υπευθύνους των βιομηχανικών μονάδων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), ο αριθμός των θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα από την αρχή του έτους ανέρχεται σε τουλάχιστον 91.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά.