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Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με αναπάντητα ερωτήματα, η τοπική κοινωνία της Σύρου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να συγκεντρώνονται για το ύστατο χαίρε σε έναν άνθρωπο που, όπως λένε οι δικοί της, είχε τάξει τη ζωή του στην προσφορά.

Την ίδια ώρα, το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου θα περάσει ο 42χρονος κατηγορούμενος και η σύζυγός του, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο 42χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέγεια. Το ζευγάρι, που ζήτησε και έλαβε προθεσμία, εμμένει σταθερά στη γραμμή της αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε αντιμέτωπο με μια απρόκλητη και επικίνδυνη επίθεση μέσα στην ίδια του την κατοικία.

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Απολογίες για θάνατο διασώστριας: Τι ισχυρίζεται το ζευγάρι

Οι Αρχές έχουν ήδη πραγματοποιήσει αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των δύο κατηγορουμένων, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι δύο εμπλεκόμενοι περιέγραψαν τα γεγονότα χωρίς να υποπέσουν σε ουσιαστικές αντιφάσεις, υποστηρίζοντας πως η 41χρονη εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην πόρτα τους. Η υπερασπιστική τους γραμμή ενισχύεται από το οπτικοακουστικό υλικό που συλλέχθηκε, στο οποίο διακρίνεται η διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και κρατάει μαχαίρι, χτυπώντας το κουδούνι.

Όπως ισχυρίστηκε ο 42χρονος στις πρώτες του καταθέσεις, όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, δέχτηκε άμεση επίθεση και τραυματίστηκε ελαφρά. Τότε ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, άρπαξε ένα μαχαίρι φαγητού από το τραπέζι και έπληξε την 41χρονη στην πλάτη. Η συμπλοκή συνεχίστηκε εκτός του σπιτιού, όπου ο άνδρας πέταξε αντικείμενα προς το μέρος της γυναίκας, πριν εκείνη καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο μακριά.

Η ιατροδικαστική έκθεση «έδειξε» ότι η 41χρονη κατέληξε από τραύμα στον θώρακα με μαχαίρι.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακές συσκευές των εμπλεκομένων. Από την πρώτη εξέταση του τηλεφώνου του 42χρονου δεν εντοπίστηκαν ίχνη επικοινωνίας ή αποθηκευμένος ο αριθμός της διασώστριας, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το κίνητρο της παρουσίας της εκεί.

Η πλευρά του ζευγαριού αναφέρει πως τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ενδείξεις παρακολούθησης από άγνωστο όχημα, ενώ γείτονες επιβεβαιώνουν ότι πριν από έναν μήνα η οικία είχε γίνει στόχος διάρρηξης, γεγονός που είχε ωθήσει τον ιδιοκτήτη στην τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής.

Την ίδια στιγμή, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες της οικογένειας της 41χρονης αποτυπώνουν την οδύνη για τον ξαφνικό χαμό της. Η μητέρα της αρνείται να πιστέψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, τονίζοντας τον δοτικό χαρακτήρα της. Λίγες μόλις ώρες πριν από το τραγικό συμβάν, η διασώστρια είχε αφήσει τον γιο της στην αδελφή του πρώην συζύγου της, δηλώνοντας πως θα επέστρεφε σύντομα να τον πάρει.

Πηγή: dikastiko.gr