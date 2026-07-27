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«Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο προτιμήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περάσουν στους καταναλωτές. Γίνεται άλλη μία παρέμβαση για το diesel. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε. Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τις τιμές στα καύσιμα και αν θα παραταθεί η παρέμβαση στο diesel κίνησης και μετά τον Αύγουστο.

«Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε. Είναι προφανώς ότι ταλανίζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της εισαγόμενης ακρίβειας κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι δεδομένο ότι οι φόροι στα καύσιμα στη χώρα μας είναι υψηλότεροι. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους» σημείωσε σχετικά.

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Σε επόμενη ερώτηση που βρέθηκαν τα χρήματα για αυτή την παρέμβαση τώρα, ανέφερε ότι είχε πει ο υπουργός Οικονομικών ότι το περιθώριο των δημοσιονομικών για το 2026 είναι περίπου 200 εκατ. και πως η παρέμβαση αυτή είναι κάπου 30 εκατ. ευρώ. «Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη κρίση που μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για την αύξηση στις τιμές της μεγαβατώρας και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση σε αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. «Να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι απαντά στην αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετά τις επιχειρήσεις την ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε η χώρα μας έχει συνάψει συμφωνία με τη Σ. Αραβία και η ελληνική δύναμη βρίσκεται εκεί από το 2021 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. «Στις αποφάσεις έχει ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη ουδεμία αρνητική επίπτωση επιφέρει στην ελληνική αεράμυνα. Παραμένουν στην ελληνική επικράτεια έτερες συστοιχίες Patriot. Στην τεχνική συμφωνία προβλέπεται από τη Σ. Αραβία η αντικατάσταση των βλημάτων. Είναι καθαρά αμυντική ενέργεια. Δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή στη σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχυτικά να πούμε ότι η παρουσία ελληνικής αεράμυνας δεν συνιστά μόνο κίνηση αλληλεγγύης αλλά στρατηγική κίνηση με βαθύ αποτύπωμα. Η Ελλάδα διευρύνει το αμυντικό και διπλωματικό της αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις στέλνουν καθαρό μήνυμα. Καμία εμπλοκή. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι αποτρεπτικές», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ