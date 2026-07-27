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Απαντήσεις για τα άγρια χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου δίνει, ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, ο 28χρονος κατηγορούμενος για το έγκλημα.

Ο προερχόμενος από την Αίγυπτο 28χρονος, που φέρεται να ομολόγησε κατά την προανάκριση τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του δικηγόρου, απολογείται στη δικαστική λειτουργό για όσα αναφέρει η δικογραφία ότι έγιναν στο γραφείο του θύματος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 20 Ιουλίου.

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Σε βάρος του αλλοδαπού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Μετά τη σύλληψή του για την ανθρωποκτονία, εκτελέστηκε ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ