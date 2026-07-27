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Λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, έπειτα από την προθεσμία που είχε λάβει.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα.

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Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά τη δολοφονία ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το δικηγορικό γραφείο στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα αποτυπώματα, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, φτάνοντας μάλιστα να το σπάσει.

Μετά το έγκλημα επισκέφθηκε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ισχυριζόμενος στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε ύστερα από πτώση με σκέιτμπορντ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι φίλου του, όπου και διανυκτέρευσε.

Πλέον, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απολογία του, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.