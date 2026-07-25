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Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Η οικογένεια του θύματος αμφισβητεί το κίνητρο της επίθεσης, ζητώντας από τις αρχές να διερευνήσουν την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον άτυχο δικηγόρο στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή χωρίς μέχρι στιγμής συνήγορο υπεράσπισης.

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Σημαντική τροπή λαμβάνουν οι έρευνες των Αρχών σχετικά με τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Σε συμπληρωματική έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του θύματος, εύρημα που οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης αφαίρεσε από το σημείο μόνο τον φορητό υπολογιστή του δικηγόρου και ενδεχομένως κάποιο χρηματικό ποσό.

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Την ίδια ώρα, σήμερα μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και οι δίδυμες κόρες του 73χρονου είπαν το τελευταίο αντίο στον άτυχο ποινικολόγο στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Χθες η οικογένεια του εκλιπόντος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση, αμφισβητώντας το κίνητρο της επίθεσης. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας και δικηγόρος Νίκος Γαλάνης τόνισε ότι η ανάκριση πρέπει να συνεχιστεί προς κάθε κατεύθυνση, καθώς το πραγματικό κίνητρο ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που παρουσιάζεται, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης υπήρξε ταχύτατη χάρη στη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο 28χρονος Αιγύπτιος ταυτοποιήθηκε άμεσα από τα δακτυλικά αποτυπώματα που άφησε σε κομβικά σημεία του γραφείου, ενώ η διαδρομή του μετά το έγκλημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φαίνεται να βγαίνει βιαστικά από το κτήριο κρατώντας τον κλεμμένο υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε στο κέντρο της Αθήνας για μόλις 50 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε και ο τραυματισμός στο χέρι του, καθώς η σφοδρότητα των χτυπημάτων που κατάφερε στο θύμα ήταν τόσο μεγάλη που υπέστη κάταγμα. Ο δράστης μετέβη σε νοσοκομείο ισχυριζόμενος ψευδώς στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε κάνοντας skateboarding, διανυκτέρευσε σε φιλικό σπίτι και τελικά συνελήφθη στον δρόμο από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του υπό το βάρος των στοιχείων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ είχε απορριφθεί και το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνήγορος υπεράσπισης, καθώς οι δικηγόροι αρνούνται να αναλάβουν την εκπροσώπησή του.