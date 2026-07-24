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Ο ίδιος δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του δεν ήταν βίαιος άνθρωπος και εξέφρασε την αδυναμία του να εξηγήσει το κίνητρο του δράστη πίσω από τη δολοφονία.

Τα γενέθλια της κόρης του θύματος συνέπεσαν με την τραγική απώλεια, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Ο πρώην σύζυγος ανέφερε πιθανές κοινωνικές διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, τονίζοντας πως η 41χρονη δεν μοιραζόταν πάντα τις προσωπικές της ανησυχίες με το περιβάλλον της.

Ο ίδιος ζητά την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο της γυναίκας του, δηλώνοντας πως θα αναλάβει τη μελλοντική ανατροφή των δύο παιδιών τους.

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Στη Σύρο ταξίδεψε εσπευσμένα από την Αθήνα ο πρώην σύζυγος της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε, προκειμένου να καταθέσει στις Αρχές, αλλά και να βρεθεί κοντά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Μιλώντας στο Star, ο πρώην σύζυγος της άτυχης γυναίκας αναφέρθηκε στη σχέση τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ζωή μου ήταν, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω».

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Την ώρα που αρκετά ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία της 41χρονης παραμένουν αναπάντητα, μία ακόμη λεπτομέρεια δίνει τραγική διάσταση στην υπόθεση. Το πρώην ζευγάρι επρόκειτο να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης του, όμως αντί για στιγμές χαράς, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με το πένθος.

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει (στη Σύρο) για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα… Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί… Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της», ανέφερε.

Παράλληλα, ο πρώην σύζυγος της 41χρονης μίλησε για πιθανά στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην έρευνα, σημειώνοντας πως η γυναίκα του δεν ήταν άνθρωπος που μοιραζόταν τα πάντα. «Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω», είπε και πρόσθεσε: «Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μη τυχόν και με ενοχλήσει».

Ο πρώην σύζυγος της 41χρονης καλείται πλέον να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό της.

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ, παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα… Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;», δήλωσε.