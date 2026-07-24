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Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή απόπειρα ληστείας, αξιολογώντας μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή της κατοικίας.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η θανούσα εισέβαλε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι, με σκοπό να τους ληστέψει.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστεί ο ακριβής τρόπος και τα μέσα με τα οποία προκλήθηκαν τα τραύματα στο θύμα.

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Ένας άνδρας έχει συλληφθεί για την υπόθεση θανάτου της 40χρονη διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία. Ο συλληφθείς δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγό του όταν έφτασε η 42χρονη.

Ανάμεσα στους τρεις φέρεται να ακολούθησε συμπλοκή κατά τη διάρκειά της, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

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Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η 42χρονη προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και να της πέταξε αντικείμενα. Λίγα μέτρα μακρύτερα η γυναίκα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πλέον σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση ανθρωποκτονίας εξετάζεται ως υπόθεση ληστείας. Οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη 42χρονη να φτάνει στο σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face και κρατώντας μαχαίρι.

Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι



Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα τους επιτέθηκε με πρόθεση να τους ληστέψει, ενώ αναφέρουν πως η 40χρονη τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα του ζευγαριού στο χέρι. Ο άνδρας, σύμφωνα με την εκδοχή τους, άκουσε τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη συνέχεια στη 40χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό μέσα στην κατοικία, η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο φέρεται να την καταδίωξαν στον δρόμο, φωνάζοντας «βοήθεια, είναι κλέφτρα».

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Κ. Δημογλίδου: «Υπάρχει μόνο η εκδοχή των κατηγορουμένων»



Για την υπόθεση μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο η εκδοχή των δύο κατηγορουμένων.

«Ουσιαστικά, η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή», ανέφερε.

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Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια δέχθηκε νέα επίθεση εκτός αυτής.

«Υπάρχουν αναφορές ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και με άλλα αντικείμενα», είπε.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, αναζητώντας τόσο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όσο και πρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

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«Το μαχαίρι αναζητείται από την αστυνομία, όπως αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε η γυναίκα στην οικία του ζευγαριού και τι συνέβη στη συνέχεια», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Ενώ καταλήγοντας η κ. Δημογλίδου είπε: «Πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η γυναίκα και κατέληξε», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

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