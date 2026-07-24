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Ο 41χρονος ένοικος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν ποινικές κατηγορίες.

Η θανούσα έφερε μαζί της αεροβόλο όπλο, λοστό και μαχαίρι, ενώ το κίνητρο της επίσκεψής της παραμένει υπό εξέταση από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το ζευγάρι φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι και διάφορα αντικείμενα, τραυματίζοντάς την θανάσιμα καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την ανάλυση οπτικού υλικού και τη συλλογή καταθέσεων για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία στη Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και να αναλύουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η δικογραφία στρέφεται αποκλειστικά εναντίον του, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να συνδέουν ποινικά τη σύζυγό του με το περιστατικό.

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Οι έρευνες δείχνουν ότι η 41χρονη έφτασε στο σπίτι φορώντας μέρος της υπηρεσιακής της στολής και έχοντας καλυμμένα ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Μαζί της είχε σακίδιο, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν αεροβόλο όπλο και λοστό, ενώ κρατούσε και μαχαίρι. Το βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει ότι παρέμεινε για λίγη ώρα έξω από την κατοικία, πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν άνοιξε η πόρτα, σημειώθηκε έντονη συμπλοκή. Η σύζυγος του 41χρονου τραυματίστηκε ελαφρά από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ακολούθησε επεισόδιο ανάμεσα στον άνδρα και τη διασώστρια, το οποίο μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι. Εκεί, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος φέρεται να της επιτέθηκε χρησιμοποιώντας αρχικά μία γλάστρα και στη συνέχεια μία καρέκλα, ενώ είχαν προηγηθεί τραυματισμοί με μαχαίρι.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή φέρονται να επενέβησαν όταν ο 41χρονος ζήτησε βοήθεια για να ακινητοποιηθεί η γυναίκα, την ώρα που η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια. Η 41χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

Το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας. Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της 41χρονης κάνουν λόγο για οικονομικές διαφορές και προσπάθεια είσπραξης οφειλόμενων ενοικίων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό και όλες οι εκδοχές εξακολουθούν να εξετάζονται.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την προανάκριση, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και την ολοκλήρωση της ανάλυσης του διαθέσιμου οπτικού υλικού, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Δημογλίδου: Την μαχαίρωσαν και την κυνήγησαν

Η κυρία Δημογλίδου να ανέφερε ότι ψάχνουν ακόμη τον λόγο για τον οποίο συνεπλάκησαν και το πώς γνωρίζονταν.

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«Αυτό δεν έχει προκύψει ακόμα. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατ΄αρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πώς γνωρίζονταν οι τρεις τους. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στη γυναίκα και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε».

Η κυρία Δημογλίδου περιέγραψε ότι η 41χρονη «κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να τις προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού και είχε έντονη αντιπαράθεση με την 30χρονη ένοικο.

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Κατά τη συμπλοκή στην οποία φέρεται να συμμετείχε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 41χρονη και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Η γυναίκα, τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο για να σωθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ φέρεται να εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον της, μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε.

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