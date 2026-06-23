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Οι διασώστες ενημέρωσαν τους υπεύθυνους για την κρισιμότητα του περιστατικού, ωστόσο η εταιρεία απαίτησε την πληρωμή του εισιτηρίου για την επιβίβαση του οχήματος.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατήγγειλε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι οικονομικές απαιτήσεις θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Το πλήρωμα τελικά εξέδωσε εισιτήριο για να αποφύγει την καθυστέρηση, ενώ η εταιρεία κατέγραψε τα στοιχεία των εργαζομένων για την είσπραξη του ποσού.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των ασθενοφόρων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε σε φέριμποτ της Θάσου, όταν προσωπικό της ακτοπλοϊκής εταιρείας φέρεται να ζήτησε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου αξίας 39 ευρώ προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο, παρότι βρισκόταν σε εξέλιξη επείγουσα διακομιδή ασθενούς.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ύστερα από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι διασώστες ενημέρωσαν ότι μετέφεραν σοβαρό περιστατικό που έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας, ωστόσο τους γνωστοποιήθηκε ότι χωρίς την πληρωμή του κομίστρου δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του οχήματος.

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Το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε τη μεταφορά ασθενούς από το Κέντρο Υγείας Πρίνου στη Θάσο προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και είχε φτάσει στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου για να επιβιβαστεί στο δρομολόγιο με προορισμό την Κεραμωτή.

Η Καταγγελία του Σωματείου

«Το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγέλλει ένα πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου, κατά τη διάρκεια επείγουσας διακομιδής ασθενούς.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προσήλθε στο λιμάνι του Λιμένα Θάσου προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή, όπως γίνεται διαχρονικά για την άμεση μεταφορά επειγόντων περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του.

Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.

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Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.

Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ θα συνεχίσουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η Πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να στέκονται αρωγοί στο έργο τους και όχι να δημιουργούν εμπόδια στην εκπλήρωση της αποστολής τους».

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