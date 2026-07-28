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Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, οι απολογίες στον των δύο κατηγορουμένων στον ανακριτή για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο που κηδεύτηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/7).

Αναμένεται πλέον η απόφαση ανακριτική και εισαγγελέα ώστε να αποσαφινησθεί αν θα προφυλακιστούν και ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Σύμφωνα με το cyclades24, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων μέσω του βιντεοληπτικου υλικού απομονώνει καρέ όπου φαίνεται το μπουφάν της 40χρονης να έχει χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι προκειμένου να απαντήσουν στον ισχυρισμό της δικηγόρου της άτυχης γυναίκας ότι το μοιραίο χτύπημα έγινε λίγο πριν καταρρεύσει η 42χρονη στον δρόμο.

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O 41χρονος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε.

Χαρακτηριστικά είπε:

“Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω“.

Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.