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Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του διώκεται για συνέργεια στην ίδια πράξη, με τους δύο να απολογούνται την ερχόμενη Τρίτη.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας μετά από επίθεση της 42χρονης, η οποία έφτασε στο σπίτι τους φορώντας μάσκα και γάντια.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν αναπαράσταση των γεγονότων και εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον προσδιορισμό του κινήτρου της 42χρονης και την ανάλυση των τελευταίων κινήσεών της πριν από το συμβάν.

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Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (28.07.2026). Το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού στην Άνω Σύρο, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα της δολοφονίας.

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Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ισχυρισμός ο οποίος δεν φαίνεται πως έχει πείσει τις αρχές. Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο που είχε το θύμα για να επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο έχει καταγράψει την 41χρονη να φτάνει στο σπίτι στην Σύρο φορώντας γάντια και μάσκα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές δεν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού και δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ / EUROKINISSI

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά διατυπωθεί.

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Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23.7.26) όταν η 41χρονη έφτασε στο σπίτι στην Άνω Σύρο φορώντας γάντια, μάσκα και κρατώντας μαχαίρι. Υπάρχουν αναφορές ότι μαζί της είχε ένα σακίδιο που μέσα είχε οπλισμό. Αφού, λοιπόν, άφησε το σακίδιο λίγο πιο πέρα, χτύπησε το κουδούνι με την 30χρονη να ανοίγει την πόρτα.

Όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 30χρονη με μαχαίρι, τραυματίζοντας την ελαφρά, ενώ εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 41χρονος που με ένα μαχαίρι από την κουζίνα μαχαίρωσε στην πλάτη τη διασώστρια. Αυτή είναι η εκδοχή του ζευγαριού για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι της Άνω Σύρου.

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Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια καταδίωξη στα στενάκια της Άνω Σύρου με τον 41χρονο να της πετά γλάστρες και καρέκλες και την διασώστρια να πέφτει αναίσθητη λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της, η 41χρονη δεν τα κατάφερε.