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Μετά από παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος, το όχημα επιβιβάστηκε τελικά στο πλοίο χωρίς την καταβολή του ναύλου.

Η ναυτιλιακή εταιρεία απέδωσε το γεγονός σε λανθασμένη εκτίμηση του προσωπικού της, διευκρινίζοντας ότι εξέλαβε το όχημα ως ιδιωτικό και όχι ως κρατικό ασθενοφόρο.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Καβάλας χαρακτήρισε το περιστατικό ως παρεξήγηση και ανέδειξε την ανάγκη για σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις χρεώσεις των διακομιδών.

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Οργή έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε σε φέριμποτ της Θάσου, όταν προσωπικό ακτοπλοϊκής εταιρείας φέρεται να ζήτησε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου αξίας 39 ευρώ προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο, παρότι βρισκόταν σε εξέλιξη επείγουσα διακομιδή 75χρονου ασθενούς.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ύστερα από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι διασώστες ενημέρωσαν ότι μετέφεραν σοβαρό περιστατικό που έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας, ωστόσο τους γνωστοποιήθηκε ότι χωρίς την πληρωμή του κομίστρου δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του οχήματος.

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Τελικά, με παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος το ασθενοφόρο επιβιβάστηκε στο πλοίο, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή.

Η απάντηση της εταιρείας

«Η εταιρεία μας έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50 ετών, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει.

Το περιστατικό που διενεργήθηκε την 22/6/2026 το απόγευμα από Θάσο προς Κεραμωτή με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο μας και δεν εισπράχθηκε ναύλος, προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία- εκτίμηση και ζητούμε δια αυτό συγγνώμη, πως δεν πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά για ασθενοφόρο που έχει αναλάβει ανάδοχη ιδιωτική εταιρεία για την διακομιδή ασθενών», ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία «THASSOS FERRIES».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης, ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η ουσία του περιστατικού, προσθέτοντας παράλληλα ότι «ένα ατυχές περιστατικό δεν μπορεί να αμαυρώσει τον τόπο μας», ενώ σημειώνει ότι «η Θάσος παραμένει ένας αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, γεγονός που προκαλεί δυσπεψία σε “φίλους”».

«Στη Θάσο, λοιπόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες εδώ και πολλά χρόνια επιτρέπουν, χωρίς εισιτήριο, τη μετακίνηση αθλητικών ομάδων, κρατικών οχημάτων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων του στρατού και της Αστυνομίας, ανθρώπων με προβλήματα υγείας και πολλών άλλων κατηγοριών πολιτών! Κάτι που το ίδιο το Κράτος θα έπρεπε να είχε νομοθετήσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο!

Ένα ατυχές περιστατικό, την ουσία του οποίου οφείλουμε όλοι να εξετάσουμε, πέραν της πρώτης αλγεινής εντύπωσης που μας προκαλεί, ΔΕΝ μπορεί να αμαυρώσει τον τόπο μας, τους κατοίκους του, τους επαγγελματίες, ακόμη ακόμη και τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες! Ήταν, βέβαια, μια ευκαιρία για πολλούς να ασχοληθούν με το νησί μας, μη μπορώντας να συγκρατήσουν την «οργή» τους για όσα συμβαίνουν ως άλλοι ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ!!! Η Θάσος παραμένει ένας αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, γεγονός που προκαλεί δυσπεψία σε «φίλους».

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Οφείλουμε ενωμένοι να εργαζόμαστε μεθοδικά και υπεύθυνα προκειμένου να επιλύουμε κάθε πρόβλημα που δημιουργείται και όχι να σπεύδουμε να εμφανιζόμαστε ως αυτόκλητοι επικριτές του ίδιου μας του τόπου!».

Τι είπε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Καβάλας

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, διευκρίνισε ότι το ζήτημα φαίνεται να σχετίζεται με παρεξήγηση μεταξύ της εταιρείας και του πληρώματος, σημειώνοντας πως η ακτοπλοϊκή εταιρεία προχώρησε σε απολογία μέσω ανακοίνωσης και εκτίμησε ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Ο ίδιος ωστόσο τόνισε ότι δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για το τι ισχύει σε πανελλαδικό επίπεδο σχετικά με τη χρέωση μεταφορών του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους καταβάλλουν εισιτήριο κατά τη διακομιδή, ενώ σε άλλες όχι. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το ΕΚΑΒ έχει ζητήσει επίσημες διευκρινίσεις από την υπηρεσία του.

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Παράλληλα ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις νησιών η διαδικασία προβλέπει μεταφορά ασθενούς μέσω διακομιστηρίου, με το κόστος να καλύπτεται εκ των υστέρων από δημόσιους φορείς, ενώ σε άλλες γραμμές καταγράφεται διαφορετική πρακτική, γεγονός που δημιουργεί ασάφειες.

Σύμφωνα με την εκδοχή που διατύπωσε, το περιστατικό στη Θάσο φαίνεται να οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση της εταιρείας, η οποία θεώρησε αρχικά ότι επρόκειτο για ιδιωτικό ασθενοφόρο και όχι για όχημα του ΕΚΑΒ.

Ο Γιώργος Σακάλογλου σημείωσε επίσης ότι υπάρχει και διαδικασία με πλοίο επιφυλακής στη Θάσο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διακομιδές και το κόστος της μεταφοράς καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας, διευκρινίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κανονική αποζημίωση και θεσμοθετημένη διαδικασία πληρωμής.

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Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς διερεύνηση και σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο που διέπει τις ακτοπλοϊκές διακομιδές ασθενών και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.