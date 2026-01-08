Μεσολόγγι. Το 2023, η Αθηνά Παπαχρήστου έβαλε βαθιά το χέρι στο υστέρημά της για να αγοράσει ένα ασθενοφόρο για τον τόπο της. Δυόμισι χρόνια μετά, το «ασθενοφόρο της κυρίας Αθηνάς» βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε συνεργείο της Πάτρας, την ώρα που η περιοχή μετρά ανάγκες, αναμονές και διακομιδές με το σταγονόμετρο. Και κάπου ανάμεσα στις καθυστερήσεις για ανταλλακτικά, στις διαβεβαιώσεις «σε λίγες μέρες» και στις επίσημες απαντήσεις «δεν είναι η πρώτη φορά», ξεπροβάλλει το πιο ελληνικό ερώτημα: Πώς γίνεται μια πράξη προσφοράς να μετατρέπεται τόσο εύκολα σε σύμβολο αδράνειας;

Η ίδια η δωρήτρια είχε περιγράψει το 2023, σε δηλώσεις της, την καθημερινότητα που την έσπρωξε στη δωρεά. Ασθενοφόρα που «δεν ευκαιρούσαν», ραντεβού που ακυρώνονταν επειδή δεν υπήρχε μέσο, ακόμη και μια διακομιδή που ξεκίνησε ως ασθενοφόρο και κατέληξε… ταξί, όταν το όχημα χάλασε στη διαδρομή.

Το ασθενοφόρο αγοράστηκε για να καλύπτει τον τομέα Μεσολογγίου. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύσαμε στη HuffPost το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το όχημα παρουσίασε βλάβη (στα μπεκ), μεταφέρθηκε εντός εγγύησης στην αντιπροσωπεία/συνεργείο στην Πάτρα και από τότε παραμένει παροπλισμένο για περίπου έξι μήνες.

Η πιο σκληρή λεπτομέρεια είναι και η πιο συμβολική: Στις 3 Αυγούστου 2025, ημέρα που η Αθηνά Παπαχρήστου έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι «για να αποδοθεί φόρος τιμής» και αμέσως μετά γύρισε ξανά στο συνεργείο, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται.

«Δεν είναι η πρώτη φορά» – Τι απαντά η διοίκηση του ΕΚΑΒ

Χθες, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, στο δεύτερο δημοσίευμά μας, η διευθύντρια του ΕΚΑΒ Πάτρας, Νατάσα Σολωμού, έδωσε τη δική της απάντηση. Αναγνώρισε ότι η κατάσταση «δεν ικανοποιεί», σημείωσε πως έχουν γίνει «όλες οι απαραίτητες ενέργειες», αλλά υπάρχει καθυστέρηση που (όπως είπε) δεν μπορούν να ξεπεράσουν.

Το πιο ηχηρό κομμάτι της δήλωσής της, όμως, είναι άλλο:

Ότι «δεν πρόκειται για το πρώτο ασθενοφόρο» που μένει εκτός λειτουργίας για μήνες λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια ανταλλακτικών.

Ότι υπήρχε ενημέρωση πως θα ήταν έτοιμο τον Νοέμβριο, κάτι που δεν συνέβη και

Ότι τα ανταλλακτικά παρελήφθησαν στις 21 Δεκεμβρίου, με εκτίμηση πως «έως τις αρχές Ιανουαρίου» θα έχει επισκευαστεί και παραδοθεί.

Στην ίδια τοποθέτηση, η κα Σολωμού πρόσθεσε ότι «το Μεσολόγγι δεν έχει μείνει χωρίς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Η πολιτική διάσταση: «Αυτό δεν είναι ατύχημα. Είναι ευθύνη»

Το θέμα έφτασε και στη Βουλή, με τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτο Ζαμπάρα, να καταθέτει ερώτηση και να μιλά για μια Πολιτεία που απέναντι σε «πράξη υψηλού ήθους» απαντά με «σιωπή, καθυστερήσεις και αδράνεια».

«Στενάχωρο… και για τους ασθενείς και για την Αθηνά»

Σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ του MEGA καταγράφεται και η ανθρώπινη πλευρά της υπόθεσης. Εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, η Μαρία Σκαρμούτσου, περιγράφει την υπόθεση ως «στενάχωρη» όχι μόνο για το νοσοκομείο και τους ασθενείς, αλλά και «για την Αθηνά».

Και στην πρωινή εκπομπή του MEGA, η ανιψιά της Αθηνάς Παπαχρήστου διατύπωσε με μεγάλη και δικαιολογημένη οργή μια ερώτηση που κάνεις τελικά δεν ξέρει ποιος θα πρέπει να απαντήσει από αυτό το κράτος της ντροπής: «Δεν έχει τα χρήματα το κράτος να φτιάξει το ασθενοφόρο το καινούργιο;»

Το συμπέρασμα που πονάει

Μια γυναίκα αγρότισσα από το Μεσολόγγι έκανε αυτό που (θεωρητικά) οφείλει να εξασφαλίζει το κράτος: Πρόσβαση σε άμεση βοήθεια. Η Πολιτεία την τίμησε σε τελετές, αλλά το ίδιο το όχημα που αγόρασε με τις οικονομίες της έμεινε για μήνες ακίνητο, περιμένοντας «διαδικασίες» και «ανταλλακτικά». Και κάπως έτσι, η «δωρεά ζωής» έγινε άλλο ένα ελληνικό παράδειγμα του πώς μια καλή πράξη μπορεί να σκοντάψει πάνω στη χρόνια κρατική δυσλειτουργία, που μπορεί και πρέπει,να αποτυπωθεί με μία μόνο λέξη: Ντροπή

