Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο Γουδή και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Θηβών.

Στον συγκεκριμένο δρόμο, ο οδηγός ενός ιδιωτικού ασθενοφόρου έχασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να αναποδογυρίσει.

Εντός του ασθενοφόρου βρισκόταν ένας ασθενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Άμεσα οι γιατροί του νοσοκομείου έπεσαν από πάνω του, δίνοντας «μάχη» να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Νωρίτερα, για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων που βρίσκονταν εντός του ασθενοφόρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο.