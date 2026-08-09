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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:00 και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 84 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 24 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ο Δήμος Κρωπίας, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που καθιστά αυξημένη την επιφυλακή των αρμόδιων Αρχών.