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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:00 και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης #ΕΜΟΔΕ και της 1ης #ΕΜΑΚ, #εθελοντές, 24 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 84 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 24 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ο Δήμος Κρωπίας, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που καθιστά αυξημένη την επιφυλακή των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Koropi of the regional unit of #East_Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2026