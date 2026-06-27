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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που έκαιγε ξερή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους ανάμεσα σε κατοικίες στις Αχαρνές. Παράλληλα, δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κορωπίου-Αεροδρομίου, στο Κορωπί.

Στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν ήδη με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση των πυρκαγιών.

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Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Στην περίπτωση του Κορωπίου έχουν επίσης κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις.

Άμεσα τέθηκε #υπό_μερικό_έλεγχο πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στις Αχαρνές Αττικής. Επιχείρησαν 35 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Αχαρνών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026