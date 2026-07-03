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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή 40 Μάρτυρες στον δήμο Αχαρνών.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα 3 Ιουλίου 2026 λίγο πριν τις 16:00, πλησίον του Λόφου Σαράντα Μάρτυρες στις Αχαρνές Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.