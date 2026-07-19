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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στο Κορωπί και στα Σπάτα κοντά στην Έδραση-Ψαλλίδας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από το Κορωπί, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο και την Βραυρώνα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, ζητήθηκαν και εναέρια μέσα.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα και ελαιόδεντρα και στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.