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Οι εικόνες αποτυπώνουν τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ασθενοφόρο στην προσπάθειά του να διασχίσει την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε μια διαδρομή όπου κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral καταγράφει την προσπάθεια ενός ασθενοφόρου να φτάσει σε επείγον περιστατικό στη Χαλκιδική, έχοντας ενεργοποιημένους τους φάρους και τη σειρήνα.

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Στο πρώτο μέρος του βίντεο, το ασθενοφόρο φαίνεται να κινείται στον οδικό άξονα Καλλιθέας – Πολυχρόνου, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σε αρκετά σημεία τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκάζεται να κινηθεί πάνω στη διπλή διαχωριστική γραμμή και, για μικρό χρονικό διάστημα, να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του και να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στον προορισμό του.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καθώς η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Την περιοχή επισκέπτονται τόσο κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας όσο και ταξιδιώτες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, οι οποίοι μετακινούνται κυρίως οδικώς, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία, ιδιαίτερα τις ημέρες και τις ώρες αιχμής.