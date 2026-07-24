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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ζευγαριού και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι η διασώστρια επιτέθηκε πρώτη στη σύζυγο, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίσκεψη να αφορούσε οφειλόμενα ενοίκια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ζευγάρι φέρεται να ακολούθησε και να επιτέθηκε εκ νέου στην τραυματισμένη γυναίκα, η οποία κατέληξε αφού προσπάθησε να διαφύγει.

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Σοκ έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Σύρου μετά τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Οι αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, έχοντας προχωρήσει στη σύλληψη ζευγαριού. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega, οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ισχύουν τα όσα ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. «Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα στη σύζυγό του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω οι ίδιοι αναφέρουν γιατί εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση της σορού κατά πόσο όσο το θύμα επιτέθηκε πρώτο».

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Σύρος: Αναζητούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης

Ερωτηθείσα για το εάν ήταν με τη στολή της εργασίας της, η κυρία Δημογλίδου απάντησε ότι υπάρχει τέτοια αναφορά. «Μας έχει αναφερθεί ότι έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο δεν έχουμε διαπιστώσει».

Της χρωστούσαν ενοίκια; Το σενάριο που εξετάζεται

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για την 41χρονη διασώστρια είναι να πήγε στο ζευγάρι προκειμένου να εισπράξει οφειλόμενα ενοίκια.

Δημογλίδου: Την μαχαίρωσαν και την κυνήγησαν

Η κυρία Δημογλίδου να ανέφερε ότι ψάχνουν ακόμη τον λόγο για τον οποίο συνεπλάκησαν και το πώς γνωρίζονταν.

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«Αυτό δεν έχει προκύψει ακόμα. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατ΄αρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πώς γνωρίζονταν οι τρεις τους. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στη γυναίκα και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε».

Η κυρία Δημογλίδου περιέγραψε ότι η 41χρονη «κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να τις προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού και είχε έντονη αντιπαράθεση με την 30χρονη ένοικο.

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Κατά τη συμπλοκή στην οποία φέρεται να συμμετείχε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 41χρονη και την τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Η γυναίκα, τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο για να σωθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε στον δρόμο, ενώ φέρεται να εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον της, μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε.

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