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Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τις δύο 16χρονες κόρες του να συγκινούν τους παρευρισκόμενους, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» το πρωί του Σαββάτου στον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από άγρια δολοφονία.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του. Οι δύο ανήλικες κόρες του θύματος, που ήταν οι πρώτες οι οποίες εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, παραμένουν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, αδυνατώντας ακόμη να διαχειριστούν την τραγωδία.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με τη δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Γαλάνης, ο οποίος εκπροσωπεί τον αδελφό του Σταύρου Γεωργίου, μετέβη χθες στην 5η τακτική ανακρίτρια προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που μέχρι στιγμής παρουσιάζεται δημοσίως.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, που φέρεται να διαπράχθηκε τον περασμένο Μάιο. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος δεν εκπροσωπείται από συνήγορο υπεράσπισης, καθώς αρκετοί ποινικολόγοι έχουν αρνηθεί να αναλάβουν την υπεράσπισή του, επικαλούμενοι λόγους αρχής, μετά την ομολογία του για τη δολοφονία συναδέλφου τους.