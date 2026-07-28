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Μια 49χρονη στη Θεσσαλονίκη εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ και απείλησε την υπάλληλο, μετά από έντονη λογομαχία.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η γυναίκα φαίνεται πως είχε αρχικά διαφωνήσει με την εργαζόμενη και αποχώρησε από το κατάστημα. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε, αφού πήρε από το αυτοκίνητό της ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, προκαλώντας αναστάτωση και εκτοξεύοντας απειλές.

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Η υπάλληλος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τη 49χρονη επ’ αυτοφώρω, έχοντας ακόμη στην κατοχή της το ρόπαλο. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το ρόπαλο βρισκόταν στην κατοχή της λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο μπέιζμπολ. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό.