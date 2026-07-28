Υψηλός (κατηγορίας 3) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Εύβοια, περιοχές της Κρήτης, και νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
Αναλυτικότερα, υψηλός κίνδυνος παρατηρείται σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και περιοχές της Εύβοιας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 28/07— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική #Κορινθία #Αργολίδα
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍 #Δωδεκάνησα
📍 #Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι
📍 περιοχές #Εύβοιας
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