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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξιδιού στα Εξαμίλια: Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο μεταξύ όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορινθίας Κώστας Κατεμής, ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του «δεν φαίνεται ως εργαζόμενος της επιχείρησης», ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε περιστασιακή εμπλοκή με τη μονάδα για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης. «Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει, ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος.

Η έκρηξη φαίνεται να οφείλεται σε σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε χώρο με δεξαμενές και μεγάλες ποσότητες αλκοόλης. Επίσης, διερευνάται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου.