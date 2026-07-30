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Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Σητεία της Κρήτης κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς, όταν ομάδα διασωστών κλήθηκε να εντοπίσει και να μεταφέρει έναν τραυματισμένο πυροσβέστη που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, με τους διασώστες να επιχειρούν υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

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Οι Εθελοντές Διασώστες Έκτακτων Αναγκών Κρήτης έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω της έντασης της φωτιάς και των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στην ανάρτησή τους ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο».

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν αδιάκοπα την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς, η οποία δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων που επιχειρούσαν στο μέτωπο.

Πηγή: ΕΔΕΑΚ

Πηγή: ΕΔΕΑΚ Πηγή: ΕΔΕΑΚ Πηγή: ΕΔΕΑΚ Πηγή: ΕΔΕΑΚ