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Σκληρή μάχη ενάντια στις φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ μέσα σε λίγες ώρες τρεις πυροσβέστες βρήκαν τον θάνατο ενώ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

Παράλληλα λαμβάνει χώρα εδώ και ώρες καταιγισμός μηνυμάτων του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από απειλούμενες περιοχές.

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Στο Ρέθυμνο η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί περαιτέρω: Πλέον επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, καθώς και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται πως η φωτιά είχε ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Νέα Κρύα Βρύση.

Στη φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Τριάδα, στη Σητεία, επιχειρούσαν 31 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 3 ελικόπτερα.

Βελτιωμένη χαρακτηριζόταν το απόγευμα η φωτιά στο Μορόνι του Ηρακλείου, όπου είχαν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα.

Σε εξέλιξη ήταν η φωτιά στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου επιχειρούσαν 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 6 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Οριοθετημένη ήταν πλέον η φωτιά στον Αγερανό Λακωνίας, όπου βρήκε τον θάνατο ο τρίτος πυροσβέστης.

Οι ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για τους θανάτους

Η ανακοίνωση για τους δύο νεκρούς στο Ρέθυμνο:

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«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

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Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Η ανακοίνωση για τον νεκρό στο Γύθειο:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

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Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή. Σύμφωνα με την διοικήτρια, «η σορός του αξιωματικού αναμένεται να μεταφερθεί από το κέντρο υγείας Γυθείου στο νοσοκομείο της Σπάρτης», ενώ όπως έχει ενημερωθεί, «η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».

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37 πυρκαγιές σε 24 ώρες

Από τις 18.00 της Τρίτης έως τις 18:00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν ακόμη 7.

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Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Εικόνες από τη φωτιά στο Πλωμάρι (Eurokinissi)