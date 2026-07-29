Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν την Τετάρτη για τη φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδί στις 12 Ιουλίου.

Ειδικότερα τα στελέχη της ΔΑΕΕ, που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, συνέλαβαν τρεις άνδρες, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έπειτα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και σε βάρος τους εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή. Το μεσημέρι της Τετάρτης οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων, στην οποία συμμετείχε ισχυρή δύναμη αποτελούμενη από δέκα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι τρεις καταζητούμενοι, ημεδαποί, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.