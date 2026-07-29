Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τρεις νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων συγκροτούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις, με υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας, σε εφαρμογή της Νέας Δομής Δυνάμεων της «Ατζέντας 2030»– οι δύο εκ των οποίων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους.

Οι νέες μονάδες θα βρίσκονται στην Αττική, στην κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συγκρότηση των νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των Ειδικών Δυνάμεων, αν και εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους «λευκό απολυτήριο» και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση.

Advertisement

Advertisement

Σκοπός, όπως τονίζεται, είναι κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Σημειώνεται πως ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη αναγνωρίσεις σε υποδομές σε νησιά του κεντρικού και το ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΝ, αντιναύαρχο Δ.-Ε. Κατάρα ΠΝ και αρμόδιους επιτελείς.

Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας που είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο Άμυνας.

Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά. Τα ΚΕΜΕΦ είναι δύο, ένα στον Αυλώνα και ένα στο Λιτόχωρο, και έχουν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά. Η έμφαση στη μετεκπαίδευση θα δίνεται στις νέες ειδικότητες, με «πρωταγωνιστικό» ρόλο να φαίνεται να αναλαμβάνει αυτή του χειριστή drone (χειριστής πολυκοπτέρου). Επίσης, θα υπάρχει εκπαίδευση και σε αντι-drones συστήματα, στη δυνατότητα να παράσχει πρώτες βοήθειες και άλλες νέες ειδικότητες και δεξιότητες.