Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν προληπτικά στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, όπου εκδηλώθηκε την Κυριακή φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο- ουσιαστικά έχει σβήσει.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει αργά το απόγευμα της Κυριακής, ενώ εστάλη και προειδοποίηση από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί.

Advertisement

Advertisement

Η φωτιά ανακοινώθηκε τα ξημερώματα ότι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Το κτίριο έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση.