Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Μπαράζ» παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ενώ έλαβε χώρα και μία εμπλοκή.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, τις παραβιάσεις και παραβάσεις, που έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποίησαν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, ένα CN-235, ένα ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ειδικότερα, σημειώθηκαν 7 παραβάσεις (δύο από τα F-16, μία από το CN-235, δύο από το ATR-72 και δύο από τα UAV) και 7 παραβάσεις (μία από τα F-16 και έξι από το CN-235. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε και μια εμπλοκή.

Advertisement

Advertisement

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.