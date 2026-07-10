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Ανακοίνωση για το περιστατικό το πρωί της Παρασκευής, σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, εξέδωσε η Ryanair.

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».