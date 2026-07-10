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Στιγμές αγωνίας έζησαν το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου οι επιβάτες πτήσης της Ryanair, η οποία είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο.

Σύμφωνα με καταγγελία επιβάτιδας στο rthess.gr, κατά τη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος και στη συνέχεια έσπασε ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους. Όπως υποστήριξε, το περιστατικό προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν και να πέσουν οι μάσκες οξυγόνου.

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Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι συνεπιβάτες έσπευσαν να συγκρατήσουν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, ενώ επικράτησε μεγάλη αναστάτωση μέσα στην καμπίνα.

Βάσει της ίδιας καταγγελίας, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει άμεσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να πραγματοποιηθεί ασφαλής προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός επιβάτης που βρισκόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο που έσπασε παρελήφθη μετά την προσγείωση από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», καθώς υπέστη κάκωση στον αυχένα.