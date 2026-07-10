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Δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται φρουρούμενοι μετά από άγρια συμπλοκή με σπασμένα μπουκάλια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα της περιοχής.

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Μετά από ειδοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί που περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Εκεί εντόπισαν αιμόφυρτους έναν 17χρονο με καταγωγή από την Παλαιστίνη και έναν 37χρονο με καταγωγή από την Αλγερία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε σφοδρό καυγά και επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με σπασμένα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να φέρουν σοβαρά χτυπήματα από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύονται. Ωστόσο, η παραμονή τους στο νοσοκομείο γίνεται υπό στενή αστυνομική φρούρηση, καθώς συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 17χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.