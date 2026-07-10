Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο επόμενο στάδιο έχει εισέλθει η πρώτη «σειρά» των εθελοντριών του προγράμματος εθελοντικής θητείας γυναικών, μετά την ορκωμοσία τους στις 26 Ιουνίου.

Η εκπαίδευσή τους είναι σε πλήρη εξέλιξη, περιλαμβάνοντας βολές. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γνωστοποιηθούν και οι ειδικότητες που πρόκειται να αποκτήσουν.

Advertisement

Advertisement

Οι εθελόντριες που ορκίστηκαν ήταν γύρω στις 45 (το αρχικό σύνολο ήταν γύρω στις 70). Η θητεία είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2.

Στα κίνητρα που παρέχονται, βάσει του σχετικού νόμου (άρθρο 274), περιλαμβάνεται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως χρόνου πλασματικού ασφάλισης, κατόπιν αναγνώρισης και εξαγοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και η μοριοδότηση στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ (επαγγελματίες οπλίτες). Επίσης, όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως ΟΒΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους άνδρες διατάξεις. Δεν αποκλείονται νέες προκηρύξεις στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναδιαμόρφωση του συστήματος εφεδρείας από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο τη συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά. Τα ΚΕΜΕΦ είναι δύο, ένα στον Αυλώνα και ένα στο Λιτόχωρο, και έχουν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλούνται δύο σειρές τον μήνα, των 100 περίπου ενεργών εφέδρων, και το όλο σύστημα θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγή (rotation) ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπου κάποιοι καλούνται σχετικά συχνά ενώ άλλοι καθόλου.

Το πλαίσιο κλήσης έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς η διαδικασία (στρατιωτικά έγγραφα, προσκλήσεις) γίνεται πλέον μέσω του gov.gr. Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ενεργοί έφεδροι, μπορούν να μπουν στο efedros.army.gr με τους κωδικούς taxisnet και να κάνουν τη σχετική επιλογή, επικαιροποιώντας τα ατομικά τους στοιχεία.