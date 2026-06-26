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«Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην πατρίδα» δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στην τελετή ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2026 Β’ ΕΣΣΟ στο ΚΕΥΠ στη Λαμία, στο πλαίσιο της οποίας ορκίστηκαν και οι πρώτες εθελόντριες του προγράμματος εθελοντικής θητείας γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εθελόντριες που ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης και ορκίστηκαν ήταν γύρω στις 45 (το αρχικό σύνολο ήταν γύρω στις 70). Πλέον περνούν στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης, όπου θα αποκτήσουν τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή.

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Η θητεία είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2.

Στα κίνητρα που παρέχονται, βάσει του σχετικού νόμου (άρθρο 274), περιλαμβάνεται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως χρόνου πλασματικού ασφάλισης, κατόπιν αναγνώρισης και εξαγοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και η μοριοδότηση στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ (επαγγελματίες οπλίτες). Επίσης, όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως ΟΒΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους άνδρες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα και η εξέλιξή του ερμηνεύονται ως «σπάσιμο στεγανών», καθώς ανοίγει νέους δρόμους όσον αφορά στη στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων.Στην περίπτωση της εθελοντικής στράτευσης γυναικών δεν αποκλείονται νέες προκηρύξεις στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.